انت الأن تتابع خبر مسؤول بوركينابي : مغربية الصحراء غير قابلة للنقاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد نائب رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية ببوركينا فاسو، داودا ديالو، اليوم الثلاثاء بالرباط، دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن "مغربية الصحراء غير قابلة للنقاش".



وأوضح السيد ديالو، في تصريح للصحافة عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، أن "موقف بوركينا فاسو في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية يظل ثابتا ، و لا يتغير ".



وأشار السيد ديالو إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، تظل "الحل الأمثل" للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.