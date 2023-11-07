انت الأن تتابع خبر الاحتلال يكسر قواعد الاشتباك في جنوب لبنان .. تفاصيل وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أنّ الاحتلال الذي يُصرح أنّه لا يريد أن يفتح حربًا مع حزب الله، يستمرُّ بخرق وكسر قواعد الاشتباك في الشمال الفلسطينيّ المحتل، فبعدَ استهداف المدنيين يقوم الاحتلال بتوسيع نطاق ضرباته في الجنوب اللبنانيّ، كما يحمّل حزب الله مسؤولية الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينيّة من الجنوب.



والثلاثاء، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال:"هاجم (جيش الدفاع الإسرائيليّ) فرقة مضادة للدبابات ودمر أهدافًا لمنظمة حزب الله، كما هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أهدافاً لمنظمة حزب الله، بما في ذلك مستودع اسلحة ومواقع إطلاق وبنية تحتية لاستهداف (الإرهاب) ومواقع توجد بها وسائل تكنولوجية لمنظمة حزب الله. ونفذ الهجوم ردًا على قصف من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من الثلاثاء".

وقال: "في وقت سابق من الثلاثاء أيضًا، هاجمت قوات (جيش الدفاع الإسرائيلي) مجموعة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه (إسرائيل)".

وأفادت مصادر محليّة لبنانيّة سماع صوت قوي إنفجار في محيط مناطق "الجية وبرجا والجوار" في الجنوب اللبنانيّ.