انت الأن تتابع خبر قصف عنيف ومراقبون يرجحون وقوع حدث على الأرض .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتواصل قصف الاحتلال إسرائيليّ العنيف جدًا على مناطق متفرّقة في قطاع غزة، حيثُ تفيد مصادر فلسطينيّة أنّه يقصف بشكل مباشر مراكز للإيواء، ومنازل خاصة في دير البلح والشجاعية.

ويطلق الاحتلال قنابل الإنارة بكثافة في محيط مستشفى الشفاء، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف يستهدف المناطق الغربية من مدينة غزة.

مصادر ميدانية في غزة تقول إنّه: "بناء على وتيرة القصف والضوئيات التي تلقى يرجح حصول حدث ميداني على الأرض وقع لقوات الاحتلال"، فيما نقل مراسلون من غزّة أن المقاومون يتصدون لتقدم قوات الاحتلال على الأرض.