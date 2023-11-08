انت الأن تتابع خبر القسام:تدمير 14 آلية صهيونية منها 11 دبابة اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية / حماس، مجموعة من الجنود الصهاينة قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".



ودمّرت كتائب القسام دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين105"، كما دمّرت ثلاث دبابات صهيونية قرب دوار التوام بقذيفتي "الياسين105".

واعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير 14 آلية صهيونية منها 11 دبابة متوغلة الى غزة منذ صباح اليوم الاربعاء باستخدام قذيفة "الياسين 105" .

واكدت كتائب القسام منذ قليل انها تمكنت من تدمير دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين105"

وقصفت كتائب القسام تجمعاً للآليات المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.



وكانت الكتائب أعلنت صباح اليوم قنص جندي اسرائيلي وتدمير (6) دبابات والعديد من الآليات الصهيونية.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في قطاع غزة الاربعاء، ما يرفع عدد قتلى الجيش إلى 350 منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.