انت الأن تتابع خبر مستوطنون يستولون على أراض بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استولى مستوطنون متطرفون، الأربعاء، على أراض في "وادي الفاو" بمنطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات في بيان: إن المستوطنين سيّجوا مساحات إضافية من أراضي وادي الفاو، قرب عين الحلوة، بالأغوار الشمالية، مؤكدا أن هذا التسييج هو استكمال لعمليات الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي قبل أشهر.

وأشار إلى أن المستوطنين يستولون على مساحات كبيرة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، بعد تسييجها على مدار أعوام، ما جعل نسبة كبيرة من الفلسطينيين يفقدون مساحات من مراعي توفر الطعام المجاني لمواشيهم.

يذكر أن المستوطنين يستولون على مئات الدونمات الرعوية، والزراعية على امتداد الأغوار الشمالية، ويمنعون الرعاة الفلسطينيين من رعي مواشيهم.



وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت ما يقارب 186 الف دونم مناطق مغلقة؛ لأغراض التدريبات العسكرية، وهي أراضٍ تتضمن تجمعات سكانية للفلسطينيين، ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.