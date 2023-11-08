انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال: قتلانا إلى 351 ولا يوجد وقف إطلاق نار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إنّ "عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ السابع من أكتوبر، فيما عدد الرهائن في قطاع غزة اليوم هو 239 ولا يوجد وقف لإطلاق النار ة"

وادعى أنّ: "قيادة حماس في الداخل فقدت الصلة بقادتها الميدانيين، وحماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة". على حد قوله.

وأضاف أنّ "خمسين ألفًا من سكان غزة غادروا شمال القطاع إلى جنوبه اليوم، وأوقعنا ضررا كبيرا بالمنظومة الجوية والبحرية لحماس"