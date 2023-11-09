انت الأن تتابع خبر مجازر مستمرة في غزة ومستشفى آخر يعلن وقف العمليات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكَب جيش الاحتلال الإسرائيليّ مزيدًا من المجازر، في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، وأشارت مصادر محليّة إنّ 30 فلسطينيًا استشهدوا بعد قصف طيران الاحتلال منزلين، في مخيم جباليا.

وكانت وزارة الداخلية بغزّة أعلنت عن 19 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منزلاً مأهولاً بجوار مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

كما جدّد طيران الاحتلال شنّ غارة على مسجد الإخلاص، غرب خانيونس، وقد دمر خلال الساعات الماضية 4 مساجد.

وقصفت زوارق الاحتلال مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات، وشن الطيران غارات على منطقة التعليم شمال القطاع، واستهدفت المدفعية شرقي مخيم البريج بعد غارات جوية عليه.

وأكدت منسقة "أطباء بلا حدود" أن الوضع الإنساني والصحي كارثي، في قطاع غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وأعلن مستشفى العودة عن إغلاق أقسام العمليات والأشعة والاكتفاء بخدمات الطوارئ بعد نفاد الوقود جراء منع إدخاله من قبل الاحتلال.