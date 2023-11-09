ليبرمان:حماس تهدّد وجود دولة إسرائيل

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رياض - احمد صلاح - عارض وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فتح المعابر وتقديم الدعم لسكان قطاع غزة، قبل القضاء على قادة "حماس"، في الداخل والخارج.



وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "كان من الواضح بالنسبة لي أن مثل هذه الحركة الجهادية الدينية المتطرفة تشكل تهديدا حقيقيا لمستقبلنا ووجودنا، وفي اتفاقنا الائتلافي لعام 2009، بناء على إصرارنا، كان أحد البنود الرئيسية هو القضاء على حكم حماس في غزة".



وفي عام 2016، عندما كان وزيرا للدفاع، أعد ليبرمان وثيقة تنبأت بهجوم واسع النطاق لـ"حماس"، وكان استنتاجه آنذاك "عكس ما ذهبت إليه المؤسسة العسكرية".



وهاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن تنصل الأخير من الفشل الأمني في 7 أكتوبر وانضم زعيم المعارضة يائير لابيد للهجوم.



وقال ليبرمان إن نتنياهو "لا ينوي تسليم رئاسة الوزراء إلى أي شخص، ولا ينوي الاعتراف بأن مفهومه قد انهار".