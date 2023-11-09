انت الأن تتابع خبر تغيّر موقف ماكرون بخصوص وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".



وقال ماكرون خلال افتتاحه مؤتمرا حول المساعدات للأراضي الفلسطينية: "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف: "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".



واستضافت باريس اليوم مؤتمرا إنسانيا، وهو مبادرة دعى إليها الرئيس الفرنسي لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة. ويمثل السلطات الفلسطينية في المؤتمر، رئيس الوزراء محمد اشتيه، أما الجانب الإسرائيلي فلن يشارك، لكن الرئاسة الفرنسية أوضحت أن ماكرون تواصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل المؤتمر، وسيجدد الاتصال به بعده.



وترغب فرنسا بالحفاظ على الطابع البراغماتي للمؤتمر، وعدم تحوله إلى منصة لإدانة إسرائيل، وفق مصدر أوروبي.



وفي وقت سابق، انتقدت أحزاب اليسار وسياسيون فرنسيون دعوة ماكرون لعقد المؤتمر، رغم تواصل القصف الإسرائيلي على سكانها. وقدمت مجموعة من المحامين شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.