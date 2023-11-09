9 شهداء في جنين .. والاحتلال يواصل اقتحاماته

انت الأن تتابع خبر9 شهداء في جنين .. والاحتلال يواصل اقتحاماته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتواصل لغاية الآن اقتحام قوّات الاحتلال لمخيّم جنين (شمال الضفة الغربيّة)، حيثُ أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات.

وقالت حركة حماس في بيانٍ لها، "ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة الغربية وكل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة".

وأضاف: "إن الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسّام، ولن يُفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير، الرحمة لشهدائنا الأبرار في قطاع غزة والضفة وفي كل بقعة رووا فيها بدمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة".

وذكرت مصادر محليّة فلسطينيّة أنّ شهداء جنين ومخيمها خلال الاجتياح المستمر حتى الآن، هم:

- محمود أبو ندى (43 عامًا ) من مخيم جنين

- أيهم العامر ( 24 عامًا) من مخيم جنين

- رأفت عمر أبو عقل ( 21 عامًا ) من جنين

- الطفل محمد زايد ( 15 عامًا ) ، من بلدة اليامون

- لطفي صايل حويطي من مخيم جنين

- محمد مطاحن ( 30 عامًا ) مخيم جنين

- قيس دويكات ( 21 عامًا ) نابلس-بلاطة البلد.

- محمد الصباغ ( 30 عامًا ) مخيم جنين

- معتصم عيسى ( 30 عامًا ) من قرية عانين

كما تقتحم قوات الاحتلال نابلس، وتدفع بتعزيزات لمخيّم بلاطة. وقوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة تنتشر على المدخل الشمالي لمدينة البيرة برام الله.