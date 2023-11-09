انت الأن تتابع خبر الاحتلال يداهم مدرستين في الخليل ويعتقلهم مديريْن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال ظهر الخميس، مديري مدرستين خلال اقتحامه مدرستين في بلدة السموع جنوب الخليل.



وقالت مصادر محلية فلسطينية، ان جيش الاحتلال داهم مدرسة السموع الثانوية، واعتقل مديرها موسى ابو عواد وداهم مدرسة مدرسة البخاري الأساسية، واعتقل مديرها جعفر السلامين، خلال الدوام المدرسي.

واكدت المصادر، قيام جيش الاحتلال بالقاء قنابل الغاز المسيل للدموه في محيط المدرستين ما ادى لاصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.