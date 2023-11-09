انت الان تتابع خبر الجليل باتَ فارغًا .. حزب الله يواصل استهدافاته الخميس .. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن حزب الله، الخميس، استهداف ‌‏قوة مشاة إسرائيلية في طربيخا اللبنانية المحتلة، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني وتأييداً لمقاومته".

وأضاف في بيانٍ أنّ "مجاهدينا استهدفوا قوة المشاة الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وقال في بيانٍ آخر: نؤكد إصابة دباباتي ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح في هجومنا على موقع المطلة الإسرائيلي".

في حين تفيد مصادر محليّة لبنانيّة أنّ حزب الله يواصل الاشتباك بشكل مباشر مع قوات الاحتلال في موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي، حيثُ اندلعت النيران في ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بعد استهدافها.

وأطلقت المقاومة الإسلامية (حزب الله) الصواريخ بشكل مباشر على هدف عسكري في وادي هونين المحتل، فيما تتركز العمليات العسكرية بعد ظهر الخميس في القطاعين الأوسط والشرقي.

واستهدفت المقاومة موقع المطلّة العسكري الإسرائيلي بصواريخ موجّهة، وحققت إصابات مباشرة ما أدّى إلى اشتعال النيران بالموقع. كما استهدفت موقع شتولا العسكري الإسرائيلي بنيران مباشرة.



وكانت قوات الاحتلال قصفت أطراف بلدات كفركلا ودير ميماس، إلا أنّ القصف على البلدتين توقف بعد استهداف المقاومة الإسلامية موقع المطلة الإسرائيلي.

وحاول الاحتلال إشعال النيران في مقابل موقع زرعيت في فلسطين، ما أدّى إلى اشتعال الألغام في المنطقة.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي شتولا وايفن مناحم القريبة من الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حالة من الخشية والذعر التي تسود مستوطنات الشمال، القريبة من الحدود اللبنانية، بحيث أصبحت المنطقة خالية من المستوطنين وتشبه "منطقة أشباح"، وذلك في ظل تصاعد وتيرة المواجهة مع حزب الله.

وذكر مراسل "القناة الـ13" الإسرائيلية في الشمال، أنّ "كل الجليل الأعلى بات فارغًا، بينما يعرض حزب الله ذلك كإنجاز"، مؤكّدًا أنّ "المنطقة فارغة كمنطقة أشباح".

