انت الأن تتابع خبر إعلان أسماء المرشحين الأربعة للرئاسة في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الخميس القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتضم أربعة أسماء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار هيئة الانتخابات والقائمة النهائية للمرشحين الأربعة وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الشمس، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.



وكانت الهيئة قد فتحت باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من الخامس إلى الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول). ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت داخل مصر في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.