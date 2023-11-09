انت الأن تتابع خبر 10812 شهيدًا في غزة .. و11 في الضفة الخميس .. تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطيني في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى ضحايا قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 10 آلاف و812 شهيدًا، بعد 34 يومًا من العدوان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10812 شهيداً، بينهم 4412 طفلاً، و2918 من النساء، و667 مسنّاً، وإصابة 26905 مواطنين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي"، لافتاً إلى أنّ "195 من أفراد الطواقم الطبية استشهدوا "، وأوضح أنّ "الاحتلال الإسرائيليّ استهدف 130 مؤسسة صحية وأخرج 18 مستشفى و46 مركزا صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود"، مشيراً إلى أنّ الاحتلال "استهدف مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال بقذائف مدفعية مما أدى الى إصابة سبعة من النازحين بجروح مختلفة"، وأضاف "تلقينا 2650 بلاغاً عن مفقودين منهم 1400 طفل لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان".