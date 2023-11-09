انت الأن تتابع خبر أبو حمزة: مستعدون للإفراج عن أسير وأسيرة .. والأخيران يوجهان رسالة .. فيديو كامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس: "عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة، نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام".

وأضاف: "مستعدون للإفراج عن المحتجزة حنا كاتسير لأسباب إنسانية وإننا لا نستطيع تقديم الرعاية الصحية لها، والفتى ياغيل يعقوب"

وقال: "نخلي مسؤليتنا عن أسرى العدو في ظلّ القصف وعلى حكومة الاحتلال تحمل مسؤليتها"

ووجه الأسير والأسيرة رسالة إلى دولة الاحتلال، مرفقة أسفل الخبر.