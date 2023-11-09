انت الأن تتابع خبر فيديو .. حزب الله: مشاهد استهداف جنود .. والاحتلال يعترض باليستي يمني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر حزب الله ما قال إنّه "مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية لعناصر من جيش العدو الإسرائيلي بتاريخ 2023/11/8 في محيط ثكنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المباشرة".

وكان أعلن حزب الله، الخميس، استهداف ‌‏قوة مشاة إسرائيلية في طربيخا اللبنانية المحتلة، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني وتأييداً لمقاومته".

وأضاف في بيانٍ أنّ "مجاهدينا استهدفوا قوة المشاة الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وقال في بيانٍ آخر: نؤكد إصابة دباباتي ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح في هجومنا على موقع المطلة الإسرائيلي".

في سياقٍ متصل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنّه تمّ "إطلاق صاروخ اعتراضي "حيتس" لاعتراض صاروخ باليستي كان يتجه نحو مدينة إيلات"، وترجح وسائل إعلام عبريّة أنّ مصدره من اليمن.