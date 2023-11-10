انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 18 شهيداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في جنين ومخيمها إلى 18 خلال اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية الخميس إلى 22.

وفي وقت سابق الخميس، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

هذا وبدأت قوات الاحتلال الانسحاب من جنين ومخيمها بعدما نفذت عمليات اقتحام.

أما في غزة قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في إيجاز صحفي: "لن نوقف القتال حتى نعيد المخطوفين، ولن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا، وبدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية، ولن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس، وننجح بالتصدي لجميع الهجمات وكل الطرق تؤدي إلى طهران" على حد قوله.