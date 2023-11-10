انت الأن تتابع خبر اشتباكات ضارية في غزة ومستجدات في إيلات تهز الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتباكات ضارية لا تزال مندلعة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي النصر شمال غرب مدينة غزة.

ودوي انفجارات واشتباكات عنيفة في منطقة مجمع أنصار الحكومي جنوب غرب المدينة.

وتتقدم الدبابات الإسرائيلية في محوري جنوب وشمال غزة.

من ناحية ثانية، قررت السلطات الإسرائيلية تعليق الدراسة في مدينة إيلات الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة على إحدى المدارس خلال الساعات الفائتة.

وأبدت مصادر عبرية مخاوفها من استهداف مفاعل ديمونا النووي بالصواريخ اليمنية.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة، أصبح توسيع نطاق المواجهة أمرا لا مفر منه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن ردع الكيان الصهيوني يتم عبر قطع بعض الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية معه.