انت الأن تتابع خبر فيديو .. بيان ناري من الحوثيين حول ضرب أهداف حساسة للاحتلال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان مصور مساء الخميس، إن قواتهم مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية نُصرةً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على غزة.

وتابع العميد سريع: أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في ايلات، مؤكداً ان "العملية بفضل الله حققت أهدافَها بنجاحٍ" وأدتْ لإصابات مباشرة في الأهدافِ المحددة رغم تكتم العدو.

وفي سياق متصل، قررت السلطات الإسرائيلية تعليق الدراسة في مدينة إيلات الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة على إحدى المدارس خلال الساعات الفائتة.

وأبدت مصادر عبرية مخاوفها من استهداف مفاعل ديمونا النووي بالصواريخ اليمنية.