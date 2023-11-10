11 صاروخاً بمحيط المستشفى الأندونيسي وردّ من الجهاد الإسلامي

انت الأن تتابع خبر11 صاروخاً بمحيط المستشفى الأندونيسي وردّ من الجهاد الإسلامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير المستشفى الإندونيسي، في قطاع غزة الدكتور عاطف الكحلوت، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط المستشفى بـ11 صاروخا الخميس، مما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنين فلسطينيين.

وتعرض المستشفى لدمار جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأكد الكحلوت، ان شظايا كبيرة جدا تطايرت على المستشفى بعد قصف محيطه.

مشيرا إلى ان المستشفى الإندونيسي سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

وختم قائلا: لن نتخلى عن دورنا وعن معالجة جرحانا.

من ناحية ثانية، قال الجهاد الإسلامي ان تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت عن مستشفى الشفاء تنذر بمجازر بحق المدنيين والمرضى.

وأكد ان ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق تحت المستشفيات محض أكاذيب لتبرير جرائمه، مشيرا إلى ان وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى السبيل للعدو لعودة أسراه لبيوتهم.

وحمل الجهاد الإسلامي، الكيان مسؤولية حياة أسراه في ظل الغارات الهمجية على القطاع.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن صياغة اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن في غزة ستستغرق أسبوعا على الأقل.

وأما فيما يتعلق بتوتر الحدود اللبنانية الفلسطينية، شنت قوات الاحتلال غارات جوية على منطقة اللبونة وفي محيط بلدتي ياطر ومارون الراس جنوبي لبنان.

في الوقت نفسه، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدات مرجعيون والناقورة وبيت ليف وراميا.

واطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة إصبع الجليل.