انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف في وادي عربة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف في منطقة وادي عربة في الجنوب باستخدام نظام باتريوت، ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى.

على صعيد آخر، كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن قد اعلن إن قواتهم أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف بمنطقة إيلات، وإن العملية حققت أهدافها رغم اخفاء العدو الحقيقة.

وقال: "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في ايلات، مؤكداً ان "العملية بفضل الله حققت أهدافَها بنجاحٍ" وأدتْ لإصابات مباشرة في الأهدافِ المحددة رغم تكتم العدو.

هذا وقالت كتائب القسام: جاهزون للصمود والقتال عاماً كاملاً.