إدارة بايدن تخسر الجمهور العربي

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رياض - احمد صلاح - نقلت شبكة (سي.إن. إن) الأميركية عن برقية دبلوماسية، تأكيدها أن دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعملية الإسرائيلية في غزة يجعلها تخسر الجمهور العربي لجيل كامل.

وتدعم الولايات المتحدة بشدة حليفتها إسرائيل منذ تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، وتقول إنه ينبغي عدم السماح لحماس بمواصلة السيطرة على غزة.

غير أن واشنطن تدعو علنا الجيش الإسرائيلي لالتزام قواعد الحرب وتجنب إلحاق إصابات بين المدنيين، فيما تضغط في الكواليس على إسرائيل للحد من هجومها ووضع خطة لما بعد الحرب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من ناحية ثانية، أفاد الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي ليلة الخميس في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن تصعيده القصف لدعم التوغل، مشيرا إلى أن عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية بلغ 36 قتيلا، على حد قوله.

فيما أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة فوكس نيوز، أن تل أبيب لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها.

وقال: "نحن لا نسعى إلى حكم غزة ولا نسعى إلى احتلالها، لكننا نسعى إلى منحها ومنح أنفسنا مستقبلا أفضل"،

واضاف أنه لا يسعى إلى تهجير أحد لكن يجب نزع السلاح، وسيتعين إيجاد حكومة مدنية، دون أن يحدد مَن يمكنه تشكيل حكومة مماثلة.