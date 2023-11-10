انت الأن تتابع خبر هل قدم الاحتلال أدلة حول وجود مقرات للمقاومة تحت المستشفيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة، هيومن رايتس ووتش، انها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء.

وأشارت إلى ان استمرار القصف والقتال بجوار مستشفى الشفاء يثير قلقا بالغا بشأن سلامة آلاف المدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش، "إسرائيل" لم تقدم أي دليل على أن سيارة الإسعاف التي استهدفتها مؤخرا كانت تنقل مقاتلين فلسطينيين.

وتابعت انه على جميع أطراف النزاع ملزمون باتخاذ الاحتياطات في جميع الأوقات لحماية المدنيين في عملياتهم العسكرية، وعلى زعماء العالم أن يحثوا "إسرائيل" على حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعدم تنفيذ هجمات غير قانونية.

ويتساءل البعض حول ان كانت تصريحات هيومن رايتس ووتش، ستغير سير المعركة، او تلفت نظر المجتمع الدولي حول عدم مصداقية ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ اجراءات حازمة ضده.

هذا، وتستمر مجازر قوات الاحتلال بحق سكان غزة، اذ أسفر استهدافها منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، عن 5 شهداء وعددا من الإصابات.