انت الأن تتابع خبر مواقع وبلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية تحت نيران المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت المقاومة في غزة دفعة صاروخية باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، فيما قالت كتائب عز الدين القسام إنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

وتُعرف قاعدة رعيم باسم "مقر قيادة فرقة غزة"، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولا إلى مستوطنة زيكيم داخل الأراضي المحتلة.

يذكر ان كتائب القسام قد قالت في وقت سابق الخميس، إن مجاهديها تمكنوا من تدمير 16 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ليرتفع بذلك عدد الآليات التي دمرتها المقاومة إلى 152 آلية.

وفي سياق منفصل، قالت هيومن رايتس ووتش، انها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء، وأن "إسرائيل" لم تقدم أي دليل على أن سيارة الإسعاف التي استهدفتها مؤخرا كانت تنقل مقاتلين فلسطينيين.