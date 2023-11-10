انت الأن تتابع خبر الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، في تصريحات له الجمعة، إن القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في القطاع تبلغ ملياري دولار، حيث تضررت أكثر من 50% من الوحدات السكنية نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن 40 ألف وحدة سكنية هدمت كليا نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على القطاع.

وبين معروف أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.

وفي تطورات الأحداث في الضفة الغربية، استشهد فلسطيني فجر الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة قرب محافظة بيت لحم، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة إلى 20 في الـ24 ساعة الماضية وإلى 183 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية داهمت مخيم عايدة للاجئين وشرعت في عملية مداهمة منازل واعتقال مواطنين.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي استخدم فيها الأخير الرصاص الحي.