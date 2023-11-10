انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفقد صوابه ويقصف الشفاء للمرة الرابعة والنتائج مروعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى العيادات بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، إن الطائرات الاسرائيلية تستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر الجمعة، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن الآن حربا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.

وفجر الجمعة، قصف الاحتلال عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في القطاع من كارثة كبرى جراء استهداف المستشفيات.

ويعتبر مجمع الشفاء، مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.

وتأسس المجمع عام 1946، وخضع للاحتلال عام 1967 ثم للسلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي يضم 3 مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

من ناحية ثانية، وفي استطلاع رأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقفا لإطلاق النار في غزة مقابل استعادة الرهائن كافة.

كما تراجعت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الإسرائيليين إلى 26% مقابل تعاظم التأييد للوزير بحكومة الطوارئ بيني غانتس إلى 52%.

وأشار الاستطلاع إلى ان %22 من الإسرائيليين يؤيدون احتلال "إسرائيل" لقطاع غزة وإقامة مستوطنات هناك، و %22 من الإسرائيليين يؤيدون إبقاء السيطرة الأمنية على قطاع غزة بيد إسرائيل.