انت الأن تتابع خبر صحيفة إسرائيلية: ارتفاع أعداد الجنود المصابين بجروح خطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة أعداد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بجروح خطيرة في غزة.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأضافت أن نحو 250 جنديا أصيب خلال العملية البرية أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.