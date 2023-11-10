انت الأن تتابع خبر عباس: غزة جزء من فلسطين ونتحمل المسؤولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين وإنه سيتحمل المسؤولية في إطار حل سياسي شامل.

وكان عباس قد أبدى خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق، استعداده للمساعدة في إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة، مطالبا الولايات المتحدة بالوقف الفوري للحرب المستمرة على غزة بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي.

على صعيد آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، الجمعة، ان حماس لا تسعى للاحتفاظ بالمدنيين كرهائن تحت سيطرتها، وعلى إسرائيل أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة، وعلى حماس أن تفرج عن الرهائن أيضا.

وتابع أردوغان، ان أيام سيئة تنتظر نتنياهو، وما نسبته 60 إلى 70% من الشعب الإسرائيلي تعارضه.

وأشار إلى ان "هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة، ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك، ونخطط بدقة للخطوات التي سنقوم بها عقب وقف إطلاق النار، ونطور معادلات لتأسيس سلام مستدام، ويجب زيادة الضغط على إسرائيل لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة".

ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة "خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها في الأيام المقبلة".

وأضاف الوزير القطري لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "نأمل أن يؤدي الوقف المؤقت إلى شيء أطول وأكثر استدامة".