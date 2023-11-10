بيانات منفصلة من حزب الله والقسام

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رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني، إنه استهدف موقع العاصي العسكري الإسرائيلي بصواريخ موجهة، محققا إصابات مباشرة.

بالمقابل استهدف القصف الاسرائيلي، محيط بلدتي ميس الجبل وعيترون جنوبي لبنان.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

كما أعلنت القسام تدميرها دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي آخر في معركة وسط قطاع غزة، وقال في بيان له، الجمعة، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب يهوناتان اسحق سيمو 21 سنة من حقول تسور مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل متأثراً بجراحه اليوم بعد إصابته في معركة وسط قطاع غزة بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر.

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 355 قتيلا.