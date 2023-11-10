افتتاح القمة السعودية الإفريقية بالرياض

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رياض - احمد صلاح - قال ولي العهد السعوديّ ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان: ندين بشدة ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال افتتاح القمة السعودية - الإفريقيّة، الجمعة في الرياض، والتي ستؤسس، حسبَ تصريحاتٍ سعوديّة، لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.