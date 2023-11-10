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افتتاح القمة السعودية الإفريقية بالرياض

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رياض - احمد صلاح - قال ولي العهد السعوديّ ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان: ندين بشدة ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال افتتاح القمة السعودية - الإفريقيّة، الجمعة في الرياض، والتي ستؤسس، حسبَ تصريحاتٍ سعوديّة، لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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