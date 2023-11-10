انت الأن تتابع خبر السيسي وأمير قطر يؤكدان رفض تصفية القضية الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفق مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقاء بينهما بالقاهرة، على استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد في قطاع غزة، والحد من معاناة المدنيين، وأكدا مجدداً رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسري.

وأضاف المتحدث: "ناقش اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة".

وتابع قائلاً: "وفي ذلك السياق، بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. كما تم تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري".

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن الشيخ تميم والرئيس السيسي أكدا على "الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها كافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية".



ويأتي لقاء أمير قطر مع السيسي بعد ساعات من اجتماع بين وفد من "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية.