انت الأن تتابع خبر ارتفاع قتلى الاحتلال منذ البريّ إلى 38 .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام عبريّة، الجمعة، أنّه سُمح بنشر "مقتل جندي إسرائيلي جديد من "الكتيبة 202" في لواء المظليين متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها هذا الأسبوع في المعارك في غزة".

وبمقتل هذا الجندي، ترتفع حصيلة عدد القتلى من جنود جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 38 قتيلًا منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق الجمعة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل الرقيب جلعاد روزنبليت خلال معارك في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.

وكان الإعلام العبري قد تحدث منذ أسبوع، على الرغم من الرقابة الشديدة المفروضة، عن وقوع نحو 250 إصابة في صفوف جيش الاحتلال، في المعارك الجارية في قطاع غزة مع المقاومة، منها نحو 100 إصابة احتاج الاحتلال إلى إخلائها بالمروحيات، ما يشير إلى خطورة الإصابة.