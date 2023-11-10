انت الأن تتابع خبر الدبابات الإسرائيلية تحاصر مشافي في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، محاصرة دبابات الاحتلال الإسرائيلية لمشافي الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية بغزة من جميع الاتجاهات.



وأشار القدرة "إلى أن هذه المشافي تضم آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين المحاصرين داخلها بلا ماء أو طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة".



وقال: "على العالم ان يخجل من نفسه أمام ما يرتكب من مجازر واستهداف ومحاصرة للمستشفيات دون أن يحرك ساكنا".



وتوجهت فتاة محاصرة مع ذويها داخل مشفى الرنتيسي بمناشدة عاجلة لإغاثة المرضى والنازحين داخل المشفى المحاصر من قبل الدبابات الإسرائيلية من جميع الاتجاهات، مشيرة على أنهم تلقوا إنذارا عاجلا بإخلاء المشفى.



ولفتت الفتاة إلى أن أمر الإخلاء جاء في وقت حرج جدا، كما ليس هناك تواجد لطواقم الصليب الأحمر أو أي هيئة رسمية تضمن سلامة المدنيين الذين سيخلون المشفى.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر توغل الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة وتحديدا في حي النصر غرب مدينة غزة بالقرب من مشفى الرنتيسي.



كما أظهر مقطع فيديو آخر نزوح مئات الفلسطينيين من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب، هربا من القصف الإسرائيلي المستمر في أحيائهم السكنة، إلى جانب انعدام أدنى مقومات الحياة في تلك المناطق.