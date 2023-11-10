انت الأن تتابع خبر رئيس إيران يشارك في القمة الإسلامية بالرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيشارك في الاجتماع الطارئ "لقمة منظمة التعاون الاسلامي" في الرياض يوم الأحد حول تطورات الأحداث في غزة.



وتستضيف السعودية قمتين نهاية هذا الأسبوع "عربية" مقررة السبت و"إسلامية" يوم الأحد، لبحث الأحداث في غزة.



وكان نائب الشؤون السياسية لمدير مكتب الرئاسة محمد جمشيدي، قد أعلن أمس أن الرئيسي الإيراني سيشارك في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في السعودية (الأحد المقبل).



وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانا أعلنت فيه أن الاجتماع الاستثنائي لهذه المنظمة لاستعراض التطورات في قطاع غزة سيعقد الأحد 12 نوفمبر.



كما يجتمع السبت في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية (قمة عربية) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.