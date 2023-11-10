انت الأن تتابع خبر ضابط إسرائيلي:أمريكا تشكك بقدرة إسرائيل في القضاء على حماس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي قوله إن "المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب على غزة لم تبدأ بعد"، مشيرا إلى أنه "كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب".

وأضاف أن "مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها بالقضاء على حماس".

ومن جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر ضد "حماس" استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.



وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والرهائن لدى حماس".



وسبق لنتنياهو أن رفض أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والذين تقول إسرائيل إن عددهم نحو 240 شخصا.



وتجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية 10 آلاف شخص، وعدد الجرحى نحو 27 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.