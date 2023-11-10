انت الأن تتابع خبر إسرائيل تقتل النازحين إلى جنوب غزة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية نحو المواطنين النازحين على طريق صلاح الدين الذي وصفه الجيش بـ "الممر الآمن" لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: "شهداء وإصابات بعد استهداف الاحتلال المواطنين النازحين إلى الجنوب، بالقرب من وادي غزة".



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "القناصة الإسرائيليون يطلقون نيرانهم باتجاه مستشفى القدس في غزة".



ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: "لن نسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة قبل الانتهاء من إرساء نظام جديد وتحقيق الاستقرار الأمني".



وفي وقت سابق، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان محافظتي غزة وشمال غزة، مغادرة مناطقهم والتوجه إلى جنوب وادي غزة "المكان الآمن" على حد وصف الجيش.



وتم بحسب طواقم إسعاف فلسطينية بغزة "انتشال نحو 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي عليها".