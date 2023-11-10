انت الان تتابع خبر جيش الاحتلال:مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بنيران القسام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بجروح خطيرة خلال معارك غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة عن مقتل ضابط كبير في الجيش وسكرتيرته وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك غزة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وحسب القناة 14 العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش، قتل قائد المدرعات الكولونيل "شلداغ زيعور" في محور غرب غزة وسكرتيرته المجندة "آني عويدان"، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.



وبحسب هيئة البث العبرية، ارتفع عدد القتلى من جنود ومستوطنين إلى 1540 بينهم 357 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.



وقال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، لن نوقف القتال حتى نعيد المحتجزين من غزة.



من جهته أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تل أبيب تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة والامتثال للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالمغادرة من مناطق الأعمال العدائية في غزة.



ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات، يومه الـ35 على التوالي، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.



صفقة تبادل الأسرى

وأكدت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين في تل أبيب أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن المحتجزين لدى حركة المقاومة في غزة، مضيفة أن المفاوضات مستمرة.



ونقلت القناة العبرية قول أحد المسؤولين أن تل أبيب مستعدة لدفع الثمن لإتمام صفقة المحتجزين في غزة.



ويأتي ذلك تزامنا مع دخول عدوان الاحتلال وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات، يومه الـ35 على التوالي، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.



طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11,078 شهيدا من بينهم 4,506 طفلا و 3,027 سيدة و 678 مسن وإصابة 27,490 فلسطينيا بجراح مختلفةن منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر.