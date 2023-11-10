انت الان تتابع خبر حماس:جيش الاحتلال يكذب ومقترحات للقمة العربية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس": نؤكد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يعلن.



واضاف خلال مؤتمر صحفي:إن مقاتلي القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية، مبينا ان هناك جهودا واتصالات مع قطر ومصر تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، إلا ان الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أميركي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار.



ودعا إلى تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة.



وقال:الإسرائيليون يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة يخدم حماس لذلك يكذبون.



وأكد ان محاولات الإدارة الأميركية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة، فشعبنا الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة.



ودعا المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني، وتفعيل أشكال المقاطعة للكيان النازي الإرهابي.



وأكد ان الدول العربية والإسلامية تملك أوراقا وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأميركية.



وختم:سنمضي في جهادنا ونؤكد تقديرنا العالي للشعوب العربية والإسلامية المتضامنة مع غزة.