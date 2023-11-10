انت الأن تتابع خبر من هو الضابط الإسرائيلي الكبير الذي قتلته المقاومة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة عن مقتل ضابط كبير في الجيش وسكرتيرته وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك غزة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.



وحسب القناة 14 العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش، قتل قائد المدرعات الكولونيل "شلداغ زيعور" في محور غرب غزة وسكرتيرته المجندة "آني عويدان".



ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.



والقتيل شلداغ هو صاحب خطة اقتحام غزة بسلاح الدبابات التي يبدو أنها فشلت.