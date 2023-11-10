انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف مستشفى الشفاء وتكدس عشرات الجثامين .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنّت قوات الاحتلال الصهيوني غارات وقصفا كثيفا على مناطق قرب مستشفيي النصر والعيون بقطاع غزة، فيما شنّت طائرات الاحتلال غارات جويّة مكثفة أيضا وقصفت محيط مستشفى الشفاء بقنابل الفسفور، وذلك بالتزامن مع اطلاق قنابل مضيئة بمناطق غرب القطاع.

ووثقت كاميرات مشاهد توثق تكدس الجثامين في ساحة مستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي عنيف بمحيطها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة:إن الاحتلال يقصف بشكل عنيف مجمع الشفاء الطبي.



يأتي ذلك وسط استمرار استهداف قوات الاحتلال لمستشفيات القطاع المحاصر خلال الساعات الماضية.



وتشهد مناطق غرب غزة اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد تعرّض محيط مستشفى الشفاء للقصف.



كما أفادت صحيفة فلسطين المحلية باندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما يطلق الاحتلال النار والقذائف بكثافة.