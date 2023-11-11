انت الأن تتابع خبر شهود عيان:كمين لقوة إسرائيلية سبب قصف مستشفى الشفاء .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد شهود عيان أن قتالا يجري بين عناصر الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الأشد ضراوة في مناطق تل الهوى ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حانون.



وقال أحد الشهود: إن "الاشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي تجري من محورين، الأول محور جنوب الشاطئ محيط دوار أبو حصيرة، والمحور الثاني شمال منطقة تل الهوا بمحيط منطقة الجوازات والجامعات".



وأضاف: "الاستهدافات تتواصل على المجمع الطبي بالقذائف المدفعية من الزوارق الحربية الإسرائيلية وكذلك الطائرات الحربية".



وأفاد شهود عيان، أن "قوة اسرائيلية بدباباتها وقعت في كمين لكتائب القسام شمال مستشفى الشفاء، كما أطلقت المقاومة قذائف مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية في حي النصر غربي غزة".



ويتحدث الإعلام فلسطيني في غزة عن "هجوم مضاد تنفذه المقاومة" ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.



وشنّت قوات الاحتلال الصهيوني غارات وقصفا كثيفا على مناطق قرب مستشفيي النصر والعيون بقطاع غزة، فيما شنّت طائرات الاحتلال غارات جويّة مكثفة أيضا وقصفت محيط مستشفى الشفاء بقنابل الفسفور، وذلك بالتزامن مع اطلاق قنابل مضيئة بمناطق غرب القطاع.



ووثقت كاميرات مشاهد توثق تكدس الجثامين في ساحة مستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي عنيف بمحيطها.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة:إن الاحتلال يقصف بشكل عنيف مجمع الشفاء الطبي.



يأتي ذلك وسط استمرار استهداف قوات الاحتلال لمستشفيات القطاع المحاصر خلال الساعات الماضية.



وتشهد مناطق غرب غزة اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد تعرّض محيط مستشفى الشفاء للقصف.