انت الأن تتابع خبر غزة : اشتداد المعارك على الأرض وحديث عن صفقة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت القناة 12 الاسرائيلية فجر اليوم السبت انه تم الاتفاق على صفقة يتم بموجبها اطلاق سراح 100 من اسرى الاحتلال لدى كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة ، دون مزيد من الايضاحات .

وفي الاثناء، تدور اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغّلة في غربي تل الهوى ومحيط مستشفى الشفاء. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال قصف بوابة مستشفى الشفاء اكثر من مرة، ونفذ سلسلة غارات عنيفة في هذه افي محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يتخللها إطلاق قنابل فوسفورية.



وبشأن الاشتباكات غربي مخيم الشاطىء، ذكر مصدر محلي أنّ حديثاً إسرائيلياً يدور عن فقدان الاحتلال التواصل مع بعض قواته هناك.



وكثّف الاحتلال قصفه على قطاع غزّة، وألقى القنابل الفسفورية، شمالي مدينة غزة، وقرب مستشفيات الشفاء والنصر والعيون.



كذلك، شنّ الاحتلال غارات على مخيم البريج، وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، وأفادت مصادر محلية ان 7 شهداء ارتقوا واصيب وعدد من اخر من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيمي جباليا والبريج.



وقالت مصادر محلية إنّ كتائب القسام نجحت في تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية في حي النصر، لافتاً إلى أنّ المقاومة تنفّذ هجوماً عنيفاً ضد قوات الاحتلال المتوغّلة في القطاع، على 4 محاور في غرب غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، استهدف الاحتلال عدّة مستشفيات في القطاع، إذ أطلقت قنّاصته بشكل مباشر على النازحين في مستشفى القدس، واستهدف الاحتلال قسم العناية المركزة فيه بشكل مباشر، كذلك استهدف القسم نفسه في مسشتفى الشفاء، ومحيطها.

بدوره، وصف مدير مجمع الشفاء الطبي إنّ ما جرى، بـ"يوم حرب إسرائيلية على المستشفيات".



واليوم، ارتكب الاحتلال مجزرة بقصفه مدرسة "البراق" في حيّ النصر، في غزّة، حيث ارتقى 25 شهيداً. وأخرى في استهدافه نازحين في طريق صلاح الدين، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.



ورداً على المجازر بحق المدنيين، تواصل المقاومة الفلسطينية دكّ المدن المحتلّة والمستوطنات، وأعلنت كتائب القسّام أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية. واستهدفت كيبوتس "نيريم" بعدد من قذاف الهاون، وقبلها قاعدة "رعيم" العسكرية، شرقي القطاع، برشقة صاروخية.



وأكدت "القسّام" أن مسيّرتها أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على تجمع للجنود الإسرائيليين، شمالي غربي مدينة غزة. واستهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، جنوبي مدينة غزة.