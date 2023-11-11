انت الأن تتابع خبر بيان صحفيّ صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المكتب الإعلاميّ الحكوميّ في غزّة، السبت، بيانًا بعنوان: "نطالب المجتمعون في القمة العربية والإسلامية المشتركة بوقف الحرب الوحشية على غزة فورًا"، وهذا نص البيان:



"يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ36 على التوالي ارتكاب أفظع المجازر والجرائم ضمن المحرقة الوحشية التي ينفذها في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات والمؤسسات المختلفة وكل معالم الحياة، مما فاقم المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق على الشعب الفلسطيني.

وقد بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من (1,130) مجزرة، فيما بلغ عدد الشهداء أكثر من (11,100) شهيد، بينهم أكثر من (8,000) طفل وامرأة، وزاد عدد الجرحى أكثر من (30,000) جريح وبالتزامن مع هذه المحرقة فإننا نطالب المجتمعين في القمة العربية والإسلامية المشتركة بما يلي:



أولاً: نطالب القمة العربية والإسلامية المشتركة باتخاذ قرار تاريخي واستثنائي وحاسم بوقف الحرب "الإسرائيلية" المجنونة على قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق نتيجة هذه المحرقة، ونجدة شعبنا الفلسطيني العظيم.



ثانياً: نطالب القمة العربية والإسلامية المشتركة باتخاذ قرار برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة هذا الحصار المتواصل منذ 17 عاماً من الظلم والقهر والابتزاز.



ثالثاً: نطالب القمة العربية والإسلامية المشتركة باتخاذ قرار من أجل فتح معبر رفح بشكل دائم وليكون ممراً آمناً لتدفق الوقود والمساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات وللمواطنين في قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة الإنسانية.



رابعاً: نطالب القمة العربية والإسلامية المشتركة بإنشاء صندوق من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن في ظل حالة التدمير الكارثية التي خلفتها الحرب "الإسرائيلية" على القطاع منذ 36 يوماً حيث دمر جيس الاحتلال أكثر من 41,000 وحدة سكنية بشكل كلي وأكثر 222,000 وحدة سكنية بشكل جزئي وهدم آلاف المقار الحكومية والمساجد والكنائس والمدارس والمؤسسات المختلفة.



خامساً: نطالب القمة العربية والإسلامية المشتركة بتشكيل هيئة قانونية عربية إسلامية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قتلة الأطفال والنساء والمدنيين وتقديمهم إلى المحاكم الدولية والمحاكم ذات العلاقة.



سادساً: نطالب القمة العربية والإسلامية المشتركة بطرد كل سفراء الاحتلال "الإسرائيلي" من الدول العربية والإسلامية، واستدعاء سفراء دولهم رداً على الجرائم والمحرقة "الإسرائيلية" المتواصلة، وفرض مقاطعة تامة لهذا الاحتلال المجرم.



سابعاً: نطالب القمة العربية والإسلامية المشتركة بطرد الاحتلال "الإسرائيلي" من كل الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.