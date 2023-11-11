انت الأن تتابع خبر إسرائيل ترد على قمة الرياض باستهداف المدنيين مجددًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يعقد فيه قادة الدول الإسلامية والعربية في الرياض، لمناقشة العدوان الفاشي على قطاع غزة، ردت ما يسمى دولة "إسرائيل" على كلمات القادة المطالبة بوقف القصف وقتل المدنيين والإبادة، باستمرار القصف والإبادة للمدنيين وارتكاب المجازر، واستمرار محاصرة المستشفيات، في رسالة دموية واضحة للقمة كما يبدو.

إذ قصفا طائرة مسيّرة للاحتلال شقة داخل برج الإسراء في شارع عمر المختار بمدينة غزة، كما أفادت مصادر فلسطينيّة أنّ الاحتلال استهدف منطقة سكنية وسط رفح بـ(جنوب) قطاع غزة ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

كما قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء: إنّ الكهرباء والماء منقطعان في المستشفى ولدينا 600 مريض، ونجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر حسب شدة الإصابة، وما يجري مخيف ومرعب ولا يتحمله أي إنسان".

في حين قال إياد البزم، المتحدث باسم الداخلية في غزة، عبر بيانٍ: "نناشد زعماء العالم العربي والإسلامي بالتحرك الفوري قبل فوات الأوان لاتخاذ إجراءات عملية من شأنها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا في غزة؛ كما نناشدهم للخروج من مربع توصيف الواقع الكارثي إلى مربع اتخاذ القرار؛ فإن شعبنا يتعرض للإبادة الجماعية ويذبح من الوريد إلى الوريد على مرأى ومسمع العالم الظالم".