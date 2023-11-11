انت الأن تتابع خبر أمير قطر : المجتمع الدولي فشل أخلاقياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الأشقاء الفلسطينيين يمرّون بما لا طاقة للبشر على تحمُّله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية.



وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية بالرياض: أنّ المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.



وتابع: نتساءل: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟ وإلى متى سيسمح لها بضرب القوانين الدولية عرض الحائط؟.



وقال إن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات.



وتساءل إلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي، من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الـ21.



وأضاف: لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ.



وبين أن النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات.



وشدد على موقف قطر الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.



وطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، حيث نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل.



وقال إننا ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين.



وأدان امير قطر بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة، مطالباً الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات.



وبين أنه إلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين.



وأشار إلى ان الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية، مؤكدا أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية.