ولي العهد الكويتي يدعو لوقف نزيف الدم

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رياض - احمد صلاح - أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أن الفلسطينيين يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيدي سلطات الاحتلال.



ودعا "الأحمد" في كلمته بالقمة العربية الإسلامية المجتمعَ الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر في قطاع غزة.

وقال أن "جرائم إسرائيل في قطاع غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

وقال الشيخ مشعل، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن "هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية".

وأكد رفض بلاده للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومرحبًا بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع، مشددًا على أن "أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا".

وأوضح ولي العهد الكويت أن "القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية"، مطالبًا بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.