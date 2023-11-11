انت الأن تتابع خبر انطلاق خطاب نصر الله والاحتلال يكثف قصف جنوب لبنان .. محدث باستمرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الترحيب بالحضور والتعبير عن الاعتزاز بالشهداء وعوائل الشهداء، قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله: هذا اليوم هو يوم شهيد حزب الله ونقصد به كل شهيد من أول شهيد مع انطلاقة مسيرة المقاومة إلى آخر شهيد تم تشييعه (اليوم)"

وقال إنّ: تدمير مقر الحاكم العسكري في صور قبل 41 عامًا كان من أعظم مصاديق قوله تعالى "ليسوءوا وجوهكم"، وما حدث في 7 أكتوبر بفلسطين هو أيضاً من أعظم مصاديق "ليسوءوا وجوهكم".

وأضاف: "هناك في غزّة حدثان يتعاظمان.. العدوان المستمرّ على المدنيين وهو خطير وكبير، والحدث الثاني هو المقاومة المستمرّة"

وأشار: "العدوان وجرائم الحرب والوحشية على مساحة ضيقة محاصرة تحت القصف منذ 7 تشرين الأول لا حرمة لشيء فيها والغريب في جرائم هذا العدوان الاعتداء العلني والفاضح على المستشفيات بحجج واهية وهذه الاعداد الكبيرة للشهداء واكثرهم من الاطفال والنساء"

وقال: "هناك جانب آخر ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة وهنا يخطئون في الحساب هم يقولون كل هذا القتل والإرهاب والتوحش له هدف، أحد الأهداف الأساسية التي يريدها العدو هو الاخضاع ليس لأهل غزة فقط بل الشعب الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة والتيئيس من خيار الصمود والمقاومة"، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال هدفه أن يقول للفلسطينيّ انسوا أرضكم وأسراكم ومقدساتكم، وهو يدمر في غزة يخاطب لبنان ويقول انظروا يا أهل لبنان ما يجري في غزة لأنها قاومت وتمردت"

وأضاف نصر الله: "الإسرائيلي هو من يجب أن ييأس ويجب أن يعلم أنّ من أشلاء الشهداء والأطفال ستنطلق أجيال وأجيال للمقاومة أشد إيمانًا وأقوى باسًا وتصميمًا على مقاومة هذا المحتل وإزالته من الوجود إن شاء الله".

وقال نصر الله: "العدو يلحق بنفسه الخسائر ومن جملتها أن طبيعته الوحشية والهمجية تتضح أكثر للعالم، والأهم تبدل الرأي العام العالمي وانكشاف زيف الادعاءات الصهيونية، من يستطيع أن يوقف هذا العدوان هو أميركا التي تدير هذا العدوان".

وأشار إلى أنّ "الضفة الغربية تتقدم إلى مزيد من المواجهة والاشتعال وكيان العدو يقول إن الوضع هناك قد يضطرهم إلى سحب قوات من الجنوب والشمال لمواجهة ما يخشونه في الضفة".

وأضاف: "اليمن اتخذت موقفًا جريئًا وقويًا وعلنيًا ورسميًا وأرسلوا دفعات من الصواريخ والمسيرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قام به الإخوة في اليمن كان له آثار مهمة جدًا حتى لو افترضنا أن الصواريخ والطائرات لم تصل، ومن أهم نتائج الموقف الاستثنائي لليمن أنه أعطى دعمًا معنويًا كبيرًا جدا للمقاومين الفلسطينيين الذين يطلبون هذا الدعم".



في حين أشارت مصادر لبنانيّة أنّ اشتباكًا مسلحًا بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط مستوطنة "المطلة" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين، ومحيط موقع "الرادار" العسكري في مرتفعات ‎مزارع شبعا المحتلة، كما أشارت عدة مصادر لوقوع شهيد الآن من حركة أمل.

وقال حزب الله في بيانٍ خلال كلمة نصر الله: استهدفنا تجمعات للاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة.

كما أفادت أنّ قصف الاحتلال الإسرائيليّ متواصل على أطراف بلدات ومناطق في جنوب لبنان مثل تلة الحمامص وأطراف العديسة ومرتفعات حلتا وأطراف بلدة الخيام.