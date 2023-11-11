انت الأن تتابع خبر مستشفى الشّفاء .. أطفال ومرضى بشهادات وفاة يوقعها الاحتلال .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إنّ 39 طفلاً مهددون بالموت في مستشفى الشفاء بغزة بعد انقطاع الكهرباء ونقص الأكسجين والدواء. وأصدرت الوزارة بيانًا تصحح فيه تعليقات لوزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي متلفز قالت فيه: "استشهد 39 طفلاً... 39 طفل توفوا من الرضع الموجودين في العناية الحديثة للأطفال".

وأكدت الوزارة وفاة طفل واحد في مستشفى الشفاء حتى الآن.

وكانت قالت الكيلة في المؤتمر الصحافي، السبت، إنّ القوات الإسرائيلية "تقصف المستشفيات وتحاصر وتقتل من فيها وتقطع عنها المياه والوقود والكهرباء وتمنع وصول المستلزمات الطبية إليها، كما قصفت مجمع الشفاء بالفوسفور الأبيض".

وقالت الكيلة إنّ "المرضى في مجمع الشفاء الطبي مهددون بالموت الحتمي، وعدت أن ما يحدث في المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية في غزة جريمة حرب وإبادة".

وكان محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة قد صرح (السبت) بأنّ أطفالاً ومرضى توفوا بسبب توقف الأجهزة بعد انقطاع الكهرباء عن المجمع. وقال أبو سلمية، إنّ "ساعات تفصل المرضى والطواقم الطبية عن الموت".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تمامًا.

وأضاف القدرة: "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة، حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".



في وقت سابق، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنّها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث يتعرض منذ (الجمعة) لقصف إسرائيلي مكثف.