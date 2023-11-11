انت الأن تتابع خبر رغم الجدل الحاد .. مليونية في لندن تضامنًا مع فلسطين .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت تظاهرة، وصفت بالمليونيّة في لندن نظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريمًا لقتلى الحروب البريطانيين في يوم "ذكرى الهدنة" أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن.

خرج مئات الآلاف في لندن في مسيرة وصفت بالمليونية؛، للتضامن مع فلسطين والدعوة لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "وقف إطلاق النار الآن" و "أوقفوا قتل المدنيين الأبرياء".



علمًا أنّ هذه التظاهرة اثارت جدلاً كبيرًا في بريطانيا لأنها تتزامن مع احتفال بريطانيا بـ "يوم الهدنة" لتكريم قدامى المحاربين، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى.