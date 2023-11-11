انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن عن مقتل 5 جنود ليرتفع العدد منذ البري إلى 43 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ مقتل خمسة جنود، ليرفع بذلك عدد قتلاه منذ الدخول البريّ إلى 43 جنديًا. وتحت بند سُمح بالنشر، قام الاحتلال بنشر أسماء خمسة قتلى من جيشه تم إخطار عائلاتهم وهم:

"الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أودم، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 سنة، مين زوريم، عضو الكتيبة 697، اللواء 551 (تصميم السهم الناري)، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، من جيبوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

سقط سيرغي شميركين، 32 عاماً، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف النار)، في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، سقط خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة".